Passation de charges

Le nouveau maire d’Abomey prend service ce jeudi




La cérémonie de passation de charges entre le maire sortant Antoine Djedou et le nouveau maire d’Abomey, Franck Kpassassi, se tiendra ce jeudi 19 février 2026 à l’Hôtel de Ville.

Installé pour conduire les destinées de la commune pour les 7 prochaines années, Franck Kpassassi entre officiellement en fonction ce jeudi.
Porté par le parti Union progressiste le Renouveau, le nouveau maire d’Abomey a été choisi à l’issue de la cérémonie d’installation des conseillers communaux tenue dimanche 15 février 2026.

Franck Kpassassi est un expert en gouvernance locale, cadre scientifique reconnu, gestionnaire aguerri et militant chevronné. Il succède à Antoine Djedou, qui a dirigé la commune au cours du mandat écoulé.

La nouvelle équipe communale est également composée de Placide Houngbadji, nommé 1er adjoint au maire, et de Judicaël Comlan Azon, désigné 2e adjoint.

17 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




