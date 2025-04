Le nouveau chef supérieur de Banikoara se présente au public

Le nouveau chef supérieur de Banikoara, Sa Majesté Nansounon Tantanmè II a fait son apparition publique ce mercredi 9 avril 2025.

Sortie solennelle du nouveau chef supérieur de Banikoara, Sa Majesté Nansounon Tantanmè II. Intronisé le mardi 8 avril 2025 au Palais royal, Vincent Michel Monzorogui porte désormais le titre Nansounon Tantanmè II. Le nouveau chef supérieur de Banikoara a fait son apparition publique mercredi dernier. Il a été accueilli dans une ambiance empreinte de ferveur et de respect par une foule enthousiaste en présence de dignitaires, notables et autres.

« C’est ensemble que nous allons régner et relever les défis. Tout ce qu’on reproche à la tradition de Banikoara, c’est ensemble que nous allons trouver les voies et moyens d’y remédier », a déclaré Sa Majesté Nansounon Tantanmè II, rapporté par la Nation.

Sa Majesté Nansounon Tantanmè II prend ainsi la relève avec dignité, détermination et bien déterminé à jouer pleinement son rôle dans la vie socioculturelle de la commune.

Dans les prochains jours, il va visiter des sites sacrés de la commune puis faire allégeance à Son Altesse Séro Tourou Toukou Saari, empereur de Nikki.

Vincent Michel Monzorogu devenu 22e chef supérieur de Banikoara est né le 2 février 1950. C’est un agent des Forces Armées Béninoises à la retraite depuis 2001. Sous le règne de son prédécesseur Sa Majesté Nansounon Sylvestre (décédé en juillet 2024), il a occupé les fonctions de Secrétaire du Palais Royal.

Le nouveau chef supérieur de Banikoara est marié à une seule femme et père de cinq enfants.

A.A.A

