Le nouveau bâtonnier Me Zachari Body prend service

Le nouveau bâtonnier Zachari Baba Body a été investi dans ses fonctions ce lundi 26 janvier 2026. La cérémonie a eu lieu en présence des magistrats de la Cour suprême, de représentants des Chambres des Notaires et des Huissiers etc.

L’avocat Zachari Baba Body est désormais à la tête de l’Ordre des Avocats du Bénin. Il succède Me Angelo Hounkpatin. Lors de la cérémonie de passage, Me Hounkpatin a fait le bilan de son mandat à la tête de l’institution. Il s’est réjoui entre autres de l’instauration de la transparence dans les finances, la couverture assurance maladie pour les avocats etc. « Avec détermination et dans une ambiance de fraternité et de confraternité, nous nous sommes véritablement donnés à la tâche », a-t-il confié.

Le nouveau bâtonnier Zachari Baba Body a été élu par ses confrères le 27 décembre 2025 à la Maison de l’Avocat de Cotonou à l’occasion d’une Assemblée générale élective du Barreau du Bénin. Il est investi dans sa mission pour un mandat de trois ans (03) ans. Zachari Baba Body promet être un Bâtonnier exigeant, très regardant sur la discipline sans égard pour la date d’inscription du tableau des confrères « Notre profession ne saurait être livré à des hommes et des femmes sans scrupule et sans moralité », a-t-il déclaré.

Le bâtonnier représente l’Ordre des avocats dans tous les actes de la vie civile et devant les juridictions. Il est habilité, « en cas d’urgence, à prendre toutes mesures conservatoires que requiert l’intérêt du barreau et de la profession ». Il prévient et concilie « les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau, instruit et statue sur toutes les réclamations formulées par les tiers ».

