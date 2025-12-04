Le modèle béninois salué par les partenaires internationaux

La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée, mercredi 03 décembre 2025 à Cotonou lors d’une cérémonie officielle marquée par de nombreux témoignages et un appel renouvelé à « briser les barrières » dans la société béninoise.

Plusieurs personnalités nationales et partenaires techniques dont le président du Conseil économique et social, Conrad Gbaguidi, et des représentants du Système des Nations unies étaient aux côtés de la ministre des affaires sociales et de la microfiance, mercredi 3 décembre dernier lors des manifestations de la Journée internationale des personnes handicapée.

Ouvrant la rencontre, le préfet du Littoral a salué « les avancées structurelles impulsées par le Gouvernement du Président Patrice Talon en faveur de l’inclusion et de la dignité humaine ». Il a rappelé l’importance accordée depuis plusieurs années à la protection des groupes vulnérables.

La cérémonie a été rythmée par des témoignages de bénéficiaires d’aides publiques : entrepreneurs handicapés, parents d’enfants à besoins spécifiques ou responsables d’établissements inclusifs. Tous ont remercié les autorités pour des soutiens allant des « équipements adaptés » aux aides financières et interventions sociales, contribuant à améliorer leur autonomie.

Le représentant du Système des Nations unies, Richmond Tiemoko, a salué « la qualité du modèle béninois, fondé sur des réformes ambitieuses et une vision claire de l’inclusion », réaffirmant l’engagement du SNU à poursuivre son accompagnement. Le président du CES a, lui aussi, souligné que le pays « ne cesse d’investir pour que chaque citoyen trouve toute sa place dans la société ».

Dans son discours central, la ministre Tognifodé a rappelé que « depuis près de dix ans, le Gouvernement du Président Patrice Talon a posé des fondations solides pour une société plus inclusive ». Elle a listé plusieurs réformes majeures, dont la loi sur la protection des droits des personnes handicapées, la professionnalisation des services sociaux ou encore les investissements consacrés aux enfants en situation de handicap.

La ministre a détaillé les appuis accordés en 2025 : 100 millions FCFA de subventions aux établissements privés inclusifs, l’accompagnement de 264 entrepreneurs handicapés depuis 2024, un programme innovant pour les enfants autistes, et le Crédit Inclusion, destiné à renforcer l’autonomie économique des bénéficiaires.

Elle a rendu hommage au chef de l’État pour « sa vision et sa détermination à faire du social un pilier du développement national », avant de saluer les associations et partenaires pour leur contribution. Plusieurs d’entre eux ont été distingués au cours de la cérémonie.

« L’inclusion est un chantier permanent », a conclu la ministre. « Ensemble, nous devons continuer à briser les barrières visibles et invisibles afin que chaque personne handicapée puisse vivre avec dignité, autonomie et espoir ».

4 décembre 2025 par ,