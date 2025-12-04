jeudi, 4 décembre 2025 -

749 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Inclusion sociale

Le modèle béninois salué par les partenaires internationaux




La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée, mercredi 03 décembre 2025 à Cotonou lors d’une cérémonie officielle marquée par de nombreux témoignages et un appel renouvelé à « briser les barrières » dans la société béninoise.

Plusieurs personnalités nationales et partenaires techniques dont le président du Conseil économique et social, Conrad Gbaguidi, et des représentants du Système des Nations unies étaient aux côtés de la ministre des affaires sociales et de la microfiance, mercredi 3 décembre dernier lors des manifestations de la Journée internationale des personnes handicapée.

Ouvrant la rencontre, le préfet du Littoral a salué « les avancées structurelles impulsées par le Gouvernement du Président Patrice Talon en faveur de l’inclusion et de la dignité humaine ». Il a rappelé l’importance accordée depuis plusieurs années à la protection des groupes vulnérables.

La cérémonie a été rythmée par des témoignages de bénéficiaires d’aides publiques : entrepreneurs handicapés, parents d’enfants à besoins spécifiques ou responsables d’établissements inclusifs. Tous ont remercié les autorités pour des soutiens allant des « équipements adaptés » aux aides financières et interventions sociales, contribuant à améliorer leur autonomie.

Le représentant du Système des Nations unies, Richmond Tiemoko, a salué « la qualité du modèle béninois, fondé sur des réformes ambitieuses et une vision claire de l’inclusion », réaffirmant l’engagement du SNU à poursuivre son accompagnement. Le président du CES a, lui aussi, souligné que le pays « ne cesse d’investir pour que chaque citoyen trouve toute sa place dans la société ».

Dans son discours central, la ministre Tognifodé a rappelé que « depuis près de dix ans, le Gouvernement du Président Patrice Talon a posé des fondations solides pour une société plus inclusive ». Elle a listé plusieurs réformes majeures, dont la loi sur la protection des droits des personnes handicapées, la professionnalisation des services sociaux ou encore les investissements consacrés aux enfants en situation de handicap.

La ministre a détaillé les appuis accordés en 2025 : 100 millions FCFA de subventions aux établissements privés inclusifs, l’accompagnement de 264 entrepreneurs handicapés depuis 2024, un programme innovant pour les enfants autistes, et le Crédit Inclusion, destiné à renforcer l’autonomie économique des bénéficiaires.
Elle a rendu hommage au chef de l’État pour « sa vision et sa détermination à faire du social un pilier du développement national », avant de saluer les associations et partenaires pour leur contribution. Plusieurs d’entre eux ont été distingués au cours de la cérémonie.

« L’inclusion est un chantier permanent », a conclu la ministre. « Ensemble, nous devons continuer à briser les barrières visibles et invisibles afin que chaque personne handicapée puisse vivre avec dignité, autonomie et espoir ».

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




150 migrants béninois rapatriés d’Algérie


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
150 migrants béninois en situation irrégulière en Algérie, dont des (…)
Lire la suite

Le promoteur de radio La Voix de Tado s’est éteint


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le monde des médias béninois en deuil ce jeudi 04 novembre 2025 ! Le (…)
Lire la suite

Hervé Prudence Hessou élu président de l’UPMB


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) a tenu, ce (…)
Lire la suite

Les OSC de jeunes et femmes en conclave pour accélérer les engagements


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La deuxième édition du Salon national des OSC de Jeunes et de Femmes (…)
Lire la suite

2 enfants tués dans l’accident d’un camion de coton


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Un grave accident a endeuillé la ville de Parakou cet après-midi du (…)
Lire la suite

Bruno Adjahounzo, DRP de la HAAC n’est plus !


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Directeur des Relations Publiques et de la Communication de la Haute (…)
Lire la suite

200 millions de dollars pour transformer la mobilité dans le Grand Nokoué


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) a (…)
Lire la suite

La Police forme journalistes et acteurs culturels contre l’extrémisme (…)


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a renforcé les connaissances des journalistes et (…)
Lire la suite

La fin du Lukoil en Afrique, des conséquences ou des opportunités pour tous


29 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La compagnie pétrolière russe Lukoil a annoncé fin octobre qu’elle (…)
Lire la suite

Plus de 40 milliards FCFA pour l’appareil judiciaire en 2026


29 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les crédits alloués au ministère de la justice et de la législation au (…)
Lire la suite

L’ ANIP simplifie les mises à jour de documents


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) facilite une (…)
Lire la suite

Le réseau des Clubs RFI célèbre trois décennies d’initiatives citoyennes


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les Clubs RFI célèbrent leurs trente ans à Ouidah (Bénin) depuis jeudi (…)
Lire la suite

Participation active du Bénin à l’Assemblée Générale d’INTERPOL au Maroc


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur Général de la Police Républicaine, Contrôleur Général de (…)
Lire la suite

Le délai de dépôt des dossiers prorogé au 5 décembre


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La date de clôture du dépôt des dossiers dans le cadre du concours de (…)
Lire la suite

Mariam Chabi Talata reçue par le président Diomaye Faye du Sénégal


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a été reçu ce (…)
Lire la suite

Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko raccordés à l’eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Lire la suite

Près de 20.000 habitants de Zaffé desservis en eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’arrondissement de Zaffé, dans la commune de Glazoué, a accueilli les (…)
Lire la suite

43.000 habitants accèdent à l’eau potable à Damé


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires