Le modèle béninois de développement social en lumière à Doha

La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, participe depuis mardi 04 novembre 2025 à Doha, aux travaux du 2e Sommet mondial sur le développement social. Elle a exposé au cours d’une séance plénière, mercredi 05 novembre, le modèle béninois de développement social, devant un parterre de personnalités et des milliers de participants venus des 05 continents.

Doha, la capitale du Qatar accueille depuis mardi 04 novembre, le 2e Sommet mondial sur le développement social. Cette rencontre internationale de haut niveau placée sous l’égide des Nations Unies a été officiellement lancée au Centre national de conventions du Qatar, sous la présidence de Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Émir du Qatar, en présence du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et de Annalena Baerbock, présidente de la 78ᵉ Assemblée générale des Nations Unies.

Représentante du gouvernement béninois à ce sommet, la ministre des affaires sociales et de la microfinance a animé une séance plénière ce mercredi 05 novembre 2025. Dans son intervention, Véronique Tognifodé a présenté les nombreuses réformes, programmes et projets initiés par le gouvernement du Bénin en vue de l’autonomisation, la productivité et la dignité humaine. Elle a évoqué le Programme des filets de protection sociale productifs (GBESSOKÉ) ; l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH), l’une des initiatives phares à travers laquelle l’Etat prend gratuitement en charge, les soins de santé primaire des personnes vulnérables ; le renforcement des capacités des artisans (formation). Le programme de microcrédit destiné à assurer la promotion du leadership féminin pour des activités génératrices de revenus (AGR), la dynamisation de l’Institut national de la femme (INF) pour accélérer la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, les stratégies adoptées pour le maintien des filles à l’école, et la représentativité féminine accrue à l’Assemblée Nationale, ont été exposés. Il en est de même des mécanismes de protection des enfants, notamment le programme des cantines scolaires, le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, et les avancées en matière d’inclusion des personnes handicapées, prouvant ainsi à la face du monde que le développement social durable n’est pas « un idéal, mais une réalité vécue ».

Après le lancement officiel, la Déclaration politique de Doha a été adoptée par les dirigeants. A travers cet acte, ils réaffirment leur engagement commun en faveur de la justice sociale, de l’inclusion et de la lutte contre les inégalités.

F. A. A.

