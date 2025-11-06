jeudi, 6 novembre 2025 -

637 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

2e Sommet mondial sur le développement social

Le modèle béninois de développement social en lumière à Doha




La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, participe depuis mardi 04 novembre 2025 à Doha, aux travaux du 2e Sommet mondial sur le développement social. Elle a exposé au cours d’une séance plénière, mercredi 05 novembre, le modèle béninois de développement social, devant un parterre de personnalités et des milliers de participants venus des 05 continents.

Doha, la capitale du Qatar accueille depuis mardi 04 novembre, le 2e Sommet mondial sur le développement social. Cette rencontre internationale de haut niveau placée sous l’égide des Nations Unies a été officiellement lancée au Centre national de conventions du Qatar, sous la présidence de Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Émir du Qatar, en présence du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et de Annalena Baerbock, présidente de la 78ᵉ Assemblée générale des Nations Unies.

Représentante du gouvernement béninois à ce sommet, la ministre des affaires sociales et de la microfinance a animé une séance plénière ce mercredi 05 novembre 2025. Dans son intervention, Véronique Tognifodé a présenté les nombreuses réformes, programmes et projets initiés par le gouvernement du Bénin en vue de l’autonomisation, la productivité et la dignité humaine. Elle a évoqué le Programme des filets de protection sociale productifs (GBESSOKÉ) ; l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH), l’une des initiatives phares à travers laquelle l’Etat prend gratuitement en charge, les soins de santé primaire des personnes vulnérables ; le renforcement des capacités des artisans (formation). Le programme de microcrédit destiné à assurer la promotion du leadership féminin pour des activités génératrices de revenus (AGR), la dynamisation de l’Institut national de la femme (INF) pour accélérer la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, les stratégies adoptées pour le maintien des filles à l’école, et la représentativité féminine accrue à l’Assemblée Nationale, ont été exposés. Il en est de même des mécanismes de protection des enfants, notamment le programme des cantines scolaires, le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, et les avancées en matière d’inclusion des personnes handicapées, prouvant ainsi à la face du monde que le développement social durable n’est pas « un idéal, mais une réalité vécue ».
Après le lancement officiel, la Déclaration politique de Doha a été adoptée par les dirigeants. A travers cet acte, ils réaffirment leur engagement commun en faveur de la justice sociale, de l’inclusion et de la lutte contre les inégalités.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La Police renforce ses liens avec les populations de Dassa-Zoumè


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre (…)
Lire la suite

Des acteurs formés à la valorisation des archives du spectacle vivant


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Bibliothèque nationale du Bénin (BnB) a organisé du 3 au 5 novembre (…)
Lire la suite

Ouidah se prépare à accueillir la 3ᵉ édition des Vodun Days.


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme (…)
Lire la suite

Création des pôles économiques régionaux d’industrie légère et (…)


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, mercredi 5 novembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Voici les conditions pour signer un accord-cadre avec l’État béninois


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n° 2025-637 du 08 octobre 2025, signé par le Président (…)
Lire la suite

4 ministres au Comité d’investissement du Fonds d’électrification rurale


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les membres du Comité d’investissement du Fonds d’électrification (…)
Lire la suite

L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Lire la suite

Pariez sur les meilleurs matchs de la 4ᵉ journée de Ligue des champions (…)


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une autre fête footballistique attend les passionnés de ballon rond : (…)
Lire la suite

Angèle Azon Kouanou rejoint l’équipe de visite médicale


3 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le médecin Angèle Azon Kouanou, spécialiste en médecine interne, a (…)
Lire la suite

Tonato lance les travaux de la route Akassato–Sô-Ava


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement (…)
Lire la suite

Des cadres de la HAAC élevés à divers grades dans l’Ordre national


1er novembre 2025 par Marc Mensah
‎La République a rendu hommage à huit (8) cadres de la Haute Autorité (…)
Lire la suite

Plusieurs projets structurants au budget 2026 de Bohicon


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le budget primitif de la commune de Bohicon pour l’exercice 2026 a été (…)
Lire la suite

Le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité consolidé


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Finaliser le Programme national Jeunesse, Paix et Sécurité, en vue de (…)
Lire la suite

Le derby londonien, le choc des leaders de Serie A à Milan et plus (…)


31 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous propose (…)
Lire la suite

Porto-Novo en jumelage avec la ville de Smara au Maroc


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une convention de jumelage unit désormais les villes de Porto-Novo et (…)
Lire la suite

Des fonds de retraite débloqués pour 504 ex militaires


29 octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres ce mercredi 29 (…)
Lire la suite

Reprise des travaux sur l’axe Vakon-Avagbodji-Aguégués


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 29 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 29 octobre 2025, la session (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires