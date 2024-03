On connait désormais la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours de recrutement de 15 auditeurs à l’Inspection générale des finances (IGF) au titre de l’année 2023. Le ministre du travail et de la fonction publique a publié les résultats définitifs jeudi 28 mars 2024. 14 candidats sont déclarés admis après la 2e délibération et la phase d’enquête de moralité.

Ci-dessous la liste des admis

29 mars 2024 par