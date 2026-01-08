Le ministre d’Etat Wadagni aux Vodun Days

Le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni s’est rendu ce jeudi 8 janvier 2026, sur des places d’animations à Ouidah.

L’édition 2026 des Vodun Days a débuté avec l’animation des places au cœur de la ville. Le ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances s’est rendu sur quelques places d’animations. Il a été accompagné par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean Michel Abimbola.

Les animations offrent aux visiteurs une immersion totale dans l’univers vodun à travers plusieurs divinités et expressions traditionnelles.

A. A. A

