Le ministre britannique des Armées en visite au Bénin

James Stephen Heappey, ministre des forces armées britanniques est en visite au Bénin.

Visite de travail du Ministre des forces armées britanniques à Cotonou. James Stephen Heappey a été reçu par ministre des affaires étrangères et par Chef de l’Etat . Si rien n’a filtré de son entretien avec Patrice Talon, il faut dire que les échanges entre le ministre des Affaires Etrangères Aurélien Agbénonci et James Stephen Heappey ce mercredi 12 avril 2023 , ont porté sur des questions d’intérêt commun entre le Bénin et le Royaume- Uni.

A.A.A

14 avril 2023 par