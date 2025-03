Le ministre brésilien des relations extérieures au cabinet de Bakari

Au Bénin dans le cadre d’une mission diplomatique, le ministre brésilien des relations extérieures, Mauro Vieira a été reçu ce lundi 10 mars 2025 par son homologue béninois, Olushegun Adjadi Bakari.

Vers le renforcement de la coopération entre le Bénin et le Brésil. Le ministre brésilien des relations extérieures effectue dans ce cadre une mission diplomatique à Cotonou. Avec les autorités béninoises, Mauro Vieira va examiner les possibilités d’extension de la coopération dans plusieurs autres domaines, notamment, la mise en place de nouveaux partenariats économiques dans les secteurs de l’agriculture, l’agro-industrie et les infrastructures ; le renforcement des échanges universitaires et promotion du patrimoine commun afro-brésilien qui représente un lien fort entre les deux pays ; et l’élargissement des convergences de vues dans les instances multilatérales et au renforcement du dialogue politique sud-sud.

Cette visite du diplomate brésilien fait suite à celle d’une délégation béninoise de haut niveau l’an dernier à Brasilia. A l’occasion, les deux parties avaient jeté les bases d’une coopération élargie ; laquelle a conduit à la réouverture de l’ambassade du Bénin à Brasilia au cours de la même année.

Après la rencontre avec le chef de la diplomatie béninoise, une rencontre avec le chef de l’Etat Patrice Talon est annoncée.

