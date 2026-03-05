Le ministre Abimbola cède l’intérim à Shadiya Assouman

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean‑Michel Hervé Abimbola, a procédé ce mercredi 4 mars 2026 à Cotonou à la passation officielle de charges avec la ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, appelée à assurer l’intérim à la tête du département.

La cérémonie de passation de charges entre Babalola Jean‑Michel Hervé Abimbola et Shadiya Alimatou Assouman, organisée à la Cité ministérielle à Cotonou, s’est déroulée dans un format sobre, en présence des membres des cabinets ministériels, des secrétaires généraux ainsi que des directeurs centraux des deux départements concernés.

Élu député à l’Assemblée nationale pour le compte de la 10ᵉ législature, Babalola Jean‑Michel Hervé Abimbola met ainsi fin à ses fonctions après plus de six années passées à la tête du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Le secrétaire général du ministère, Aristide A. Adjibodou, a présenté un état des lieux des actions menées par le département. Son exposé a porté notamment sur l’avancement des programmes et projets en cours, la situation budgétaire du ministère ainsi que les dossiers prioritaires nécessitant un suivi particulier.

Le ministre sortant est revenu sur les avancées enregistrées depuis la reconstitution du ministère, mettant en lumière plusieurs réformes engagées et des projets structurants réalisés ou en cours d’exécution.

M. Abimbola a exprimé sa reconnaissance au chef de l’État, à ses collègues du gouvernement, aux acteurs des secteurs touristique et culturel ainsi qu’aux agents du ministère pour leur contribution aux résultats obtenus. Il a également assuré rester disponible pour accompagner la transition si nécessaire.

Shadiya Alimatou Assouman a réaffirmé sa volonté de garantir la continuité de l’action publique, de veiller à la poursuite des projets engagés et d’assurer le bon fonctionnement du ministère.

