jeudi, 5 mars 2026 -

1467 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Passation de charges au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Le ministre Abimbola cède l’intérim à Shadiya Assouman




Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean‑Michel Hervé Abimbola, a procédé ce mercredi 4 mars 2026 à Cotonou à la passation officielle de charges avec la ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, appelée à assurer l’intérim à la tête du département.

La cérémonie de passation de charges entre Babalola Jean‑Michel Hervé Abimbola et Shadiya Alimatou Assouman, organisée à la Cité ministérielle à Cotonou, s’est déroulée dans un format sobre, en présence des membres des cabinets ministériels, des secrétaires généraux ainsi que des directeurs centraux des deux départements concernés.

Élu député à l’Assemblée nationale pour le compte de la 10ᵉ législature, Babalola Jean‑Michel Hervé Abimbola met ainsi fin à ses fonctions après plus de six années passées à la tête du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Le secrétaire général du ministère, Aristide A. Adjibodou, a présenté un état des lieux des actions menées par le département. Son exposé a porté notamment sur l’avancement des programmes et projets en cours, la situation budgétaire du ministère ainsi que les dossiers prioritaires nécessitant un suivi particulier.

Le ministre sortant est revenu sur les avancées enregistrées depuis la reconstitution du ministère, mettant en lumière plusieurs réformes engagées et des projets structurants réalisés ou en cours d’exécution.
M. Abimbola a exprimé sa reconnaissance au chef de l’État, à ses collègues du gouvernement, aux acteurs des secteurs touristique et culturel ainsi qu’aux agents du ministère pour leur contribution aux résultats obtenus. Il a également assuré rester disponible pour accompagner la transition si nécessaire.

Shadiya Alimatou Assouman a réaffirmé sa volonté de garantir la continuité de l’action publique, de veiller à la poursuite des projets engagés et d’assurer le bon fonctionnement du ministère.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La Russie un partenaire fragile, un avertissement pour l’Afrique de (…)


5 mars 2026 par Judicaël ZOHOUN
La coalition israélo‑américaine qui frappe l’Iran depuis le 28 février (…)
Lire la suite

6 trophées pour la CDC Bénin au 1er Baromètre RSE


5 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a (…)
Lire la suite

Les mini-stations ont repris service après dix jours de paralysie


4 mars 2026 par Ignace B. Fanou
Après une période d’incertitude qui a duré plus d’une semaine, le (…)
Lire la suite

Le financement de l’habitat au centre des BOAD Development Days 2026


4 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les BOAD Development Days (BDD 2026) se tiendront les 11 et 12 juin (…)
Lire la suite

Air Congo lance ses vols sur Cotonou-Douala dès mars 2026


3 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La compagnie aérienne, Air Congo lance ses vols sur Cotonou et (…)
Lire la suite

ALTERNATIF BTP et STTC condamnées à verser plus de 27 millions FCFA


3 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le tribunal de commerce de Cotonou a prononcé la résiliation d’un (…)
Lire la suite

« Nouveaux Horizons » ouvre le débat à travers les Ateliers de Wadagni


27 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans une dynamique de construction d’un citoyen béninois de type (…)
Lire la suite

"Mon départ du MTCA n’est pas un renoncement" (Abimbola)


27 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À travers une publication sur sa page Facebook, ce vendredi 28 février (…)
Lire la suite

Le FMI salue le Bénin et libère 118 millions de dollars supplémentaires


27 février 2026 par Marc Mensah
Le Fonds Monétaire International (FMI) a donné son feu vert à un (…)
Lire la suite

50 ha pour la nouvelle zone économique spéciale au Port de Cotonou


26 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle zone économique pour faire de Cotonou un « port de 4e (…)
Lire la suite

Plusieurs étals scellés dans les marchés modernes à Cotonou


26 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans plusieurs marchés modernes de Cotonou, des étals ont été scellés (…)
Lire la suite

La CCI Bénin outille les entreprises pour l’export


26 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Ce qui change pour la nomination du Haut-Commissaire


23 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle loi, promulguée le 3 février 2026, vient modifier les (…)
Lire la suite

La justice ordonne la restitution de 24 balles de tissus saisis à Missèbo


22 février 2026 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a ordonné, le 20 février 2026, la (…)
Lire la suite

Bénin, 1er producteur de l’or blanc avec près de 650 000 tonnes


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La production cotonnière du Bénin au titre de la campagne 2025-2026, (…)
Lire la suite

La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force (…)
Lire la suite

SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

« NYUMBA SARL » exclue des marchés publics pour 02 ans


18 février 2026 par Marc Mensah
La société « NYUMBA SARL » a été exclue de la commande publique pour (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires