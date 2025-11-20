Le ministère recrute SGM, DBAU, DCUS ET DEC

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique lance un appel à candidature pour le recrutement des cadres à d’importants postes de responsabilité. Il s’agit de : Secrétaire Général de Ministère (SGM), Directeur des Bourses et Aides Universitaires (DBAU) ; Directeur de la Coopération Universitaire et Scientifique (DCUS) ; Directeur des Examens et Concours (DEC). Le dépôt des dossiers de candidature se déroulera du mercredi 19 novembre au mardi 02 décembre 2025. Voici les conditions et pièces à fournir...

20 novembre 2025 par ,