Les accusés "Tiens DS Com" à nouveau devant le juge

Le ministère public a interjeté appel de la décision rendue par le juge de la Criet mardi 24 janvier 2023 dans l’affaire Tiens DS Com.

Les accusés dans l’affaire Tiens DS Com comparaissent à nouveau. Selon "Le Matinal", le ministère public a interjeté appel de la décision rendue le mardi 24 janvier 2023. Deux personnes (dont la femme du premier responsable de la structure) ont été condamnées à une peine de 12 mois de prison assortie de 6 mois de sursis. 8 accusés ont été purement et simplement relaxés. Les mis en cause seront à nouveau devant le juge le lundi 30 janvier 2023.

Interpellés depuis juillet 2022, 10 accusés ont été déposés en prison pour "escroquerie avec appel public à l’épargne et blanchiment de capitaux". Le juge a requalifié les faits en publicité mensongère lors de l’audience tenue le mardi dernier.

Akpédjé Ayosso

27 janvier 2023 par