Le ministère du travail annule deux épreuves de deux corps

Le ministère du travail et de la fonction publique a relevé une irrégularité lors de la composition au concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l’Etat au profit du ministère de l’économie et des finances (MEF) les samedis 19 et dimanche 20 juillet 2025. L’’usage de la calculatrice n’a pas été uniforme dans tous les centres de composition pour les épreuves donnant accès au corps des Ingénieurs statisticiens, et celui des Ingénieurs des Services Techniques du Bâtiment et des Travaux Publics.

Dans un souci de transparence et d’équité, le ministère du travail a procédé à l’annulation de ces épreuves et annoncé leur reprise pour une date ultérieure.

