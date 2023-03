Le ministère du numérique lance un concours pour les élèves

Le ministère du Numérique et de la Digitalisation lance un concours dénommé « Le numérique, ma commune et moi », au profit des élèves des classes de 4ème en terminale. C’est dans le cadre de l’organisation du premier forum des collectivités numériques.

« Comment expérimentez-vous le numérique dans votre commune et quels sont vos rêves ? », c’est le thème du concours lancé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation. Les participants sont appelés, à travers un texte rédigé en langue française de 500 mots maximum, à présenter leurs expériences actuelles des usages du numérique (au plan communal, au plan scolaire et à la maison) et d’exprimer leurs rêves pour ce secteur au sein de leurs communes.

Le concours « Le numérique, ma commune et moi » est destiné aux élèves des classes de 4ème en terminale des collèges publics, confessionnels et privés, sur toute l’étendue du territoire national. Ouvert le 24 février 2023, le concours sera clôturé le 17 mars 2023.

« Les élèves peuvent prendre part au concours à titre individuel ou s’organiser en groupes. Dans ce cas, le représentant du groupe de candidats devra être précisé dans le dossier de candidature », informe le ministère du Numérique et de la Digitalisation.

Akpédjé Ayosso

1er mars 2023 par