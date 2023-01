Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du Plan de gestion pour l’élimination des hydro chlorofluorocarbones (PGEH), le ministère du cadre de vie et du développement durable à travers la direction générale de l’environnement et du climat (DGEC), lance un appel à candidature pour le recrutement d’un assistant technique et administratif.

Lire l’avis de recrutement

