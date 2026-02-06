vendredi, 6 février 2026 -

Alerte fake news

Le ministère du Travail n’a pas banni les attestations de diplômes !




Un document attribué au Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) prétend que les attestations de Diplômes ne sont plus valables pour les recrutements et des frais exigés pour l’obtention des diplômes originaux. C’est une fausse information !

Les attestations de diplômes sont toujours acceptées dans la constitution des dossiers de recrutement au Bénin. Ce qui est relayé est donc faux !

Le document est daté du 03 décembre 2025. Or, nous sommes actuellement en février 2026. Il ne figure sur aucune plateforme officielle du gouvernement.

Au Bénin, la gestion des diplômes académiques (Baccalauréat, Licence, Master) relève du Ministère de l’Enseignement Supérieur ou du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle et non du Ministère du Travail.

Mieux, le Bénin ne dispose pas de « Centre national de vérification des diplômes (CNVD) » mais plutôt d’une « Commission Nationale de Vérification de l’Authenticité des Diplômes (CNVAD) ».

L’annonce de frais allant de 10 000 à 27 000 FCFA payables dans un prétendu "Centre National de Vérification des Diplômes" est une technique classique d’escroquerie.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

6 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




