Le ministère du Cadre de vie et des Transports obtient 455,7 milliards F

Le ministre du Cadre de vie et des Transports, Didier Tonato, a défendu, mardi 25 novembre 2025, devant les députés un budget en nette progression pour 2026.

La dotation du Ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable atteint 455,7 milliards FCFA, contre 359,8 milliards FCFA en 2025. La hausse est de 26,64 %. L’essentiel de l’augmentation vient des dépenses en capital. Elles passent à 439,5 milliards FCFA, soit 96,4 % du budget. Leur progression annuelle atteint 27,11 %. Le ministère explique cette évolution par un renforcement des investissements financés sur ressources intérieures et par une hausse des appuis extérieurs pour les infrastructures, l’environnement et les transports.

Les dépenses de fonctionnement restent limitées. Elles s’élèvent à 16,27 milliards FCFA. Elles couvrent les services essentiels, les transferts aux structures sous tutelle et l’appui aux communes.

Le budget 2026 intègre un volet gouvernance à travers le Programme de pilotage et de soutien aux services. Le ministère prévoit une meilleure gestion, une digitalisation des outils, un suivi-évaluation renforcé et une professionnalisation de la commande publique.

Les priorités portent sur la modernisation du réseau routier, le développement du transport multimodal, la construction de logements et d’infrastructures publiques, ainsi que l’aménagement durable des villes. L’accent est mis sur l’assainissement pluvial et l’amélioration des services urbains.

Le ministère annonce un budget sensible au climat. Le Programme Environnement, Forêt et Climat consacre plus de 43 % de ses crédits à l’adaptation et à l’atténuation : restauration des terres, lutte contre les feux, agro-écologie, agriculture climato-intelligente et protection du littoral. D’autres programmes intègrent des normes résilientes pour les routes, les ponts et les ouvrages d’art, ainsi que des actions de résilience urbaine et d’efficacité énergétique dans la construction.

M. M.

25 novembre 2025 par ,