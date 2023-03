Le ministère des finances obtient 500 poches de sang pour l’ANTS

L’opération de collecte de sang initiée par le ministère de l’économie et des finances (MEF) à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (JIF) a connu un grand . L’objectif des 500 poches de sang au profit de l’Agence nationale de transfusion sanguine (ANTS) a été largement atteint.

Le ministère de l’économie et des finances se préoccupe de la santé des malades à l’occasion de Journée internationale des droits des femmes. Une opération de collecte de sang a été initiée. L’opération qui s’est déroulée dans le ministère et les structures sous tutelle, a permis de collecter plus de 500 poches de sang qui seront mises à la disposition de l’Agence nationale de transfusion sanguine afin de sauver des vies.

En plus de l’opération de collecte de sang, l’Amicale des femmes dudit ministère a fait don mercredi 08 mars, de Défibrillateur Externe Automatique (DEA) au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant (CHU-MEL), et au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Un outil nécessaire pour la prise en charge des personnes souffrant d’arrêt cardiaque. De l’avis des professionnels de santé, le Défibrillateur externe automatique est « un appareil portable facile à utiliser et qui permet de réanimer le cœur d’une personne victime d’un arrêt cardiaque ». C’est un matériel médical important utile aux unités sanitaires ; et offert pour la première fois au CHU-MEL.

« Même si c’est petit, nous espérons que cet équipement sera d’une certaine utilité dans le fonctionnement de nos CHU. Ce défibrillateur aidera le cœur à retrouver son rythme normal lors d’un malaise. Un malaise cardiaque peut arriver partout ; et plus vite la victime est prise en charge avec un défibrillateur, plus vite seront ses chances de survivre », a indiqué la présidente de l’AFMEF.

L’Amicale des femmes du ministère des finances a bénéficié du soutien de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC) pour réaliser cette action au profit de ces deux hôpitaux à Cotonou.

F. A. A.

11 mars 2023 par ,