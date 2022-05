Le ministère des Affaires étrangères pour coordonner les activités de la francophonie

La coordination des activités de la Francophonie au Bénin a été réorganisée. C’est le Ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui en assure la coordination, selon le Conseil des ministres du mercredi 25 mai 2022.

La coordination des activités de la Francophonie sera désormais assurée par le Ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Selon l’état des lieux présenté en conseil des ministres, la coexistence de la Commission nationale permanente de la Francophonie (CNPF), structure de coordination, de conseil et de suivi des activités de coopération dans tous les domaines de la Francophonie et du Bureau du Représentant personnel du Président de la République (Sherpa) a révélé des dysfonctionnements liés notamment au défaut de concertation ou de relations fonctionnelles entre les deux structures. C’est dans cette perspective que le gouvernement a décidé que la tutelle de la CNPF est désormais assurée par le ministère en charge des Affaires étrangères. Cette réorganisation des activités de la Francophonie consiste « à confier la plénitude des fonctions à ce ministère, dans le but de garantir davantage d’efficacité et de favoriser une rationalisation de la représentation de notre pays dans les instances de l’Organisation Internationale de la Francophonie », a indiqué le conseil des ministres du mercredi 25 mai 2022.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est instruit pour assurer l’opérationnalisation de cette réforme, puis d’engager une actualisation subséquente des textes régissant ces organes.

