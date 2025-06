Le militant LD Kandé Kansou en garde à vue après son interpellation

Interpellé ce jeudi 5 juin 2025, le militant du parti Les Démocrates (LD), Kandé Kansou est placé en garde à vue et sera bientôt présenté au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Des précisions sur l’interpellation de Kandé Kansou, militant LD arrêté ce jeudi 5 juin 2025 à son domicile à Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi. Dans une interview à la presse, l’avocat du jeune acteur politique informe que l’arrestation de son client serait liée à des infractions relevant du code du numérique et du code pénal. Me Augustin ABALLO précise qu’il a été auditionné ce jeudi, en attendant d’être présenté au procureur de la CRIET.

Kandé Kansou est un jeune étudiant et écrivain, âgé de 34 ans. Sa formation politique a donné l’alerte ce jeudi 5 juin, annonçant son interpellation à travers un communiqué.

F. A. A.

7 juin 2025 par ,