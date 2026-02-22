dimanche, 22 février 2026 -

Football

Le milieu béninois Salifu Ibrahim quitte l’Europe pour l’Ethiopie




Le milieu offensif international béninois Salifu Ibrahim, 25 ans, s’est engagé avec le club éthiopien du Wolayta Dicha SC.

Après avoir résilié son contrat avec le FC Drita (Superliga kosovare) en janvier dernier, Salifu Ibrahim a choisi l’Éthiopie pour retrouver du rythme.

Le gaucher technique rejoint une équipe de Wolayta Dicha ambitieuse, qui compte sur son expérience des joutes continentales pour remonter au classement de l’Ethiopian Premier League.

Le passage de Salifu Ibrahim en Europe, bien qu’auréolé d’un titre de champion, a été marqué par une baisse drastique de son temps de jeu lors de la dernière saison, avec seulement 8 apparitions toutes compétitions confondues.

Né au Ghana mais ayant opté pour la nationalité sportive béninoise en 2025 pour honorer les racines de son père, Salifu Ibrahim traîne une solide réputation en Afrique de l’Ouest. Il a été élu meilleur joueur de l’année au Ghana sous les couleurs d’Hearts of Oak.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

22 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




