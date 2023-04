Le message du gouvernement à travers la révocation des SE de mairies

A la suite de la révocation des Secrétaires Exécutifs (SE) des mairies de Cotonou, de Sèmè-Podji et de Houéyogbé en Conseil des mercredi 12 avril 2023, le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji a fait savoir le message que veut passer le Gouvernement à travers ces sanctions.

La décision du mercredi 12 avril 2023 portant révocation de trois Secrétaires Exécutifs (SE) des mairies s’inscrit en droite ligne avec l’objectif de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et de la volonté du gouvernement.

« La réforme structurelle du secteur de la décentralisation avait un objectif majeur : faire advenir la bonne gouvernance dans nos communes afin que les ressources soient employées comme elles le doivent, au service et au bénéfice des populations. Et, c’est pour ça que la réforme a consisté à identifier après un processus de sélection et à recruter des cadres qualifiés pour les positionner sur les postes stratégiques des emplois techniques et administratifs dans nos communes », a expliqué Wilfried Houngbédji, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et porte-parole du gouvernement, vendredi 14 avril 2023 face aux journalistes. Dans l’esprit de la réforme, le gouvernement a décidé de « ne pas faire de quartier en ce qui concerne la promotion de la bonne gouvernance ».

Les trois SE ont été d’abord écoutés par le Comité de suivi de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avant leur révocation en Conseil des ministres.

En ce qui concerne le sens à donner à la révocation des SE des mairies, Wilfried Houngbédji, a expliqué : « L’opinion doit se convaincre de ce que le gouvernement est fidèle à sa démarche, à sa vocation de promouvoir la bonne gouvernance dans nos communes. (…) Cela doit plutôt sonner comme un signal afin que les autres qui sont en place et ceux viendront demain se convainquent de la nécessité de rester fidèle à la ligne de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des ressources de nos communes. On a fait ce qu’il fallait faire pour que l’esprit de la réforme prévale et que les objectifs soient atteints ».

