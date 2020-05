Le message du Président de la Haac aux organes de presse

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Prosper Moretti a adressé un message à la presse, à la veille de l’ouverture de la campagne électorale pour les élection communales et municipales de 2020.

Par son message, Prospère Moretti a invité les radios et les télévisions, seuls canaux de couverture, a fait un travail professionnel en toute impartialité.

MESSAGE A LA PRESSE DU PRESIDENT DE LA HAAC, A LA VEILLE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DES COMMUNALES DE 2020

– Mesdames et Messieurs les Présidents des associations faîtières de la presse béninoise ;

– Mesdames et Messieurs les professionnels des médias ;

– Mesdames et Messieurs ;

La campagne pour l’élection des Conseillers communaux, quatrième mandature démarre le vendredi 1er mai 2020 à 00 heure. Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, notre cher pays le Bénin, a opté pour une campagne exclusivement médiatique. Je voudrais ici et maintenant saluer les initiatives du gouvernement et de son

chef qui gèrent cette crise avec méthode, célérité et réalisme. Je voudrais aussi, au nom des Conseillers de la HAAC et en mon nom propre, saluer le chef de l’état pour la confiance placée en notre Institution et pour les grands efforts matériels et financiers consentis pour l’organisation de cette campagne exclusivement médiatique.

La HAAC depuis cette historique décision et prenant la mesure de l’enjeu, a rendu plusieurs décisions relatives à la campagne électorale. Je voudrais citer

entre autres, la Décision 20-021 du 21 avril 2020 portant sélection des radios et télévisions devant participer à la campagne médiatique des élections

communales de l’année 2020 et la Décision 20-022 du 22 avril 2020 portant

réglementation de la campagne médiatique pour les élections communales de

l’année 2020.

Chers professionnels des médias,

La Décision 20-022 du 22 avril 2020 de la HAAC, suscitée établit clairement les

exigences qui vous incombent. La HAAC fait obligation aux acteurs de la presse

d’observer une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation

et la diffusion de l’information. L’accès égalitaire aux médias, des partis

politiques qui prennent part aux élections communales est une priorité. Les meetings et les manifestations politiques étant proscrits, la HAAC recommande de respecter strictement les grilles de programmes communiquées.

Mesdames et messieurs,

Les élections communales restent délicates et sensibles car ce sont des élections de proximité. Les dérapages et le manque de professionnalisme peuvent être la source de maux incalculables. Nous voulons des radios et des télévisions au

service de la diversité afin que nos acquis démocratiques connaissent chaque jour un peu plus une splendeur inaltérable.

Chers acteurs des médias,

Mon souhait le plus ardent est que vous permettiez aux partis politiques dans le

respect des décisions prises, de délivrer leurs messages qui renseignent sur leur

vision du développement local, et qui participent au renforcement de notre

démocratie et de la paix sociale.

Nous vous exhortons à ne pas vous laisser prendre au piège de la propagande. Les règles d’éthique et de déontologie doivent être les piliers de votre engagement afin que la concorde nationale soit préservée. Pour accomplir cette mission républicaine nous devons travailler avec enthousiasme et dévouement afin que le défi de la campagne électorale exclusivement médiatique fasse école en Afrique et ailleurs.

Vive les médias au service du développement !

Vive la HAAC !

Vive le Benin !

Que Dieu nous bénisse !

Je vous remercie.

