Eduardo Kobra matérialise les fondements du Bénin par une fresque

L’artiste brésilien Eduardo Kobra a réalisé une œuvre sur la façade de l’ex hôtel du port de Cotonou. L’œuvre réalisée dans le cadre de son projet coexistence a été dévoilée au public dans l’après-midi de ce mercredi 03 mai 2023.

Eduardo Kobra, célèbre artiste brésilien a signé ce mercredi 03 mai 2023, une fresque à Cotonou. Dans le cadre de son projet de coexistence qui traite de thèmes relatifs à la liberté religieuse, le respect des croyances les plus diverses, la nécessité d’une coexistence pacifique et harmonieuse entre les membres de différentes églises etc, il a réalisé une œuvre sur la clôture de l’ex hôtel du port.

Sur une superficie de 525 mètres carrés, il a peint 12 personnes, chacune représentant une confession religieuse. Selon l’artiste, l’œuvre réalisée symbolise les 12 départements du Bénin. Les 12 personnes ont le dos tourné. Elles regardent le ciel en se tenant les uns les autres. Au centre de l’œuvre, la carte du Bénin aux couleurs nationale. La fresque selon l’artiste, a été réalisée dans le cadre de son projet coexistence. Le projet d’après Eduardo Kobra, traite de thèmes relatifs à la liberté religieuse, le respect des croyances les plus diverses, la nécessité d’une coexistence pacifique et harmonieuse entre les membres de différentes églises etc. Suite à ses recherches sur le Bénin, il a conclu que le Bénin est une Nation qui repose sur les piliers de la liberté religieuse et où différentes croyances coexistent. Pour lui, quelle qu’en soit la région, nous sommes tous égaux et pouvons vivre en harmonie. À travers les œuvres de son projet coexistence, Eduardo Kobra veut diffuser les messages de tolérance, de paix, et fraternité entre les hommes.

La cérémonie d’inauguration de l’œuvre a été marquée par plusieurs personnalités, notamment le ministre de la culture, Jean-Michel Abimbola, la première dame du Bénin, Claudine Talon, etc.

F. A. A.

4 mai 2023 par ,