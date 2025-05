Le message de remerciements du nouveau président de la BAD

Dr Sidi Ould Tah a été élu président de la Banque Africaine de Développement (BAD), le 29 mai 2025 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Dans son premier discours, il a exprimé sa gratitude envers les États africains, les gouverneurs et son pays, la Mauritanie, tout en soulignant le poids de la responsabilité qui l’attend. Il a aussi rendu hommage à tous ceux qui ont soutenu sa candidature lors de cette élection.

Voici les premiers mots du Dr Sidi Ould Tah à la suite de son élection à la Présidence de la BAD.

« C’est avec beaucoup d’humilité et un grand sens des responsabilités que je m’adresse à vous en ce moment particulier. Je voudrais d’abord remercier l’Afrique pour la confiance qu’elle vient de m’accorder. Je vous remercie, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l’accompagnent. Je voudrais tout particulièrement remercier mon pays et, à sa tête, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a porté ma candidature et qui a fourni des efforts inlassables pour l’aboutissement que nous venons de connaître. Je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs mauritaniens et mauritiennes, africains et africaines, pour l’élan de solidarité qui a accompagné ma campagne… J’ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances ».

