Chers amis musulmans

Le mois de Ramadan se termine et nous saisissons cette occasion pour vous redire toute notre amitié.

Que les temps qui viennent soient des moments de prière plus intense et de vie communautaire plus chaleureuse

Recevez nos meilleurs vœux anticipés pour la fête de l’Aïd-el-Fitr. Es Salamu alaïkum !

18 avril 2023 par