Présidentielle 2026

Le message de Wadagni au lendemain de son investiture




Moins de vingt-quatre heures après son investiture officielle à Parakou, Romuald Wadagni a exprimé sa gratitude et renouvelé ses engagements dans un message publié ce dimanche 05 octobre 2025, sur Facebook.

Le candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de 2026, en duo avec Mariam Chabi Talata, a adressé un message de reconnaissance à toute la nation. « Merci ! C’est le premier mot qui me vient à l’esprit après cette journée si particulière passée à vos côtés », a écrit Romuald Wadagni ce 5 octobre 2025 dans une publication Facebook.

Intervenant au lendemain de son investiture, Romualsd Wadagni a rendu hommage aux quatre grandes formations politiques qui le soutiennent, ainsi qu’à leurs dirigeants et militants pour « leur engagement sincère ».

Wadagni s’est à nouveau adressé à la jeunesse qu’il invite à croire en son potentiel.«  Chacun de vous porte en lui un potentiel immense que nous voulons faire émerger », a-t-il affirmé.

« Mon engagement est clair : bâtir, avec vous et pour vous, un avenir où chaque jeune, chaque famille, pourra rêver, entreprendre et réussir », a-t-il précisé. « Nous écrirons ensemble une nouvelle page de notre histoire. Une histoire qui s’appuie sur les bases solides construites ces dernières années », a-t-il lancé.

Romuald Wadagni conclut son message sur un appel à l’unité et à l’effort collectif : « Ensemble, continuons à faire du Bénin un pays d’unité, d’effort et de réussite collective ».
M. M.

L’INTEGRALITE DE LA PUBLICATION FACEBOOK

MERCI !

C’est le premier mot qui me vient à l’esprit après cette journée si particulière passée à vos côtés, ici à Parakou cette ville qui a tant compté dans mon enfance.

Merci aux quatre grandes formations politiques pour la confiance qu’elles m’ont témoignée. Merci à leurs responsables pour leur engagement sincère à mes côtés et à ceux de ma colistière, Madame Mariam Chabi Talata Zimé Yérima.

Merci aux nombreux militants et sympathisants venus à Parakou, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui nous ont suivis à travers le pays et bien au-delà de nos frontières.

Je veux m’adresser à nouveau à la jeunesse béninoise : chacun de vous porte en lui un potentiel immense que nous voulons faire émerger. Mon engagement est clair : bâtir, avec vous et pour vous, un avenir où chaque jeune, chaque famille, pourra rêver, entreprendre et réussir.

Nous écrirons ensemble une nouvelle page de notre histoire.
Une histoire qui s’appuie sur les bases solides construites ces dernières années.
Une histoire qui donne à chacune et à chacun les moyens de bâtir son avenir.

Ensemble, continuons à faire du Bénin un pays d’unité, d’effort et de réussite collective.

#RoW

5 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




