Le message de Sadio Mané après le sacre du Sénégal

Les jeunes Lions de la Teranga sont devenus Champions d’Afrique ce samedi 04 février en remportant le CHAN 2023 devant l’Algérie, pays hôte de la compétition.

Au terme d’un match sans but, c’est lors de la séance de tirs au but que le Sénégal s’est disposé des algériens (0-0 tab 5-4) au stade Nelson-Mandela de Baraki. Et Sadio Mané grande star sénégalais évoluant au Bayern a partagé sa joie avec ses jeunes frères. Il leur a adressé un message sur les réseaux sociaux.

« Chers frères, Tout le peuple sénégalais est fier de votre parcours. Vous avez été héroïques à tous les niveaux. Bravo pour ce sacre continental. Félicitations à l’encadrement technique et à tous les supporters. Le travail continue !!! », a-t-il écrit.

Chers frères

Tout le peuple sénégalais est fier de votre parcours. Vous avez été héroïques à tous les niveaux. Bravo pour ce sacre continental. Félicitations à l’encadrement technique et à tous les supporters

Le travail continue !!! 🦁 🇸🇳 pic.twitter.com/tKyWElLyk9 — Sadio Mané (@SMane_Officiel) February 4, 2023

Bravo au Sénégal !

Josué SOSSOU

5 février 2023 par , ,