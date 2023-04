Le message de Jordel Dossou après le nul à Kigali

Enfin une réaction d’un Guépard après le nul lors de la double confrontation entre le Bénin et le Rwanda.

A l’occasion de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, le Bénin et le Rwanda se sont accrochés à Cotonou (1-1) comme à Kigali (1-1). Dernier du groupe L avec seulement 2 points derrière le Sénégal, la Mozambique et Rwanda, le Bénin a désormais des chances très réduites pour valider son ticket pour la Côte d’Ivoire.

Alors que le peuple beninois perd déjà l’espoir, l’auteur du but de l’équipe de Gernot Rohr à Kigali ne veut pas se laisser gagner par le doute. Jordel Dossou y croit.

"J’y crois toujours", a-t-il écrit sur sa page Facebook dans la soirée de ce samedi 31 Mars 2023.

Lors de la 5e journée le Bénin recevra le Sénégal au GMK à Cotonou avant de se déplacer en Mozambique pour la 6e et dernière journée des éliminatoires.

J.S

1er avril 2023 par