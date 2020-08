Le message de Abimbola à la population béninoise

Le Bénin à l’instar de la communauté internationale a commémoré ce dimanche 23 août 2020, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. A l’occasion de cette célébration, le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola a adressé un message à la communauté béninoise.

Dans ce message, le ministre du tourisme a salué le courage de tous les déportés béninois et africains, de la traite transsaharienne de l’océan indien et de ceux de la traite transatlantique dans les luttes contre leurs bourreaux pour la conquête de leur liberté et la concrétisation de leur rêve pour un monde meilleur. S’incliner devant leur mémoire, c’est le sens à donner à la cérémonie solennelle de recueillement au mémorial de Zoungbodji à Ouidah ce dimanche au nom de tous les Béninois, a déclaré Jean Michel Abimbola.

La date du 23 août, rappelle-t-il, correspond à la date anniversaire de « l’historique révolution des esclaves avec à leur tête, le valeureux descendant d’esclave d’origine béninoise, Toussaint Louverture dont la victoire a conduit à la création de Haïti, la première République noire », le 23 août 1791.

Le devoir du ministère du tourisme, de la culture et des arts comme celui de tout Béninois et au-delà, de tout homme, souligne le ministre, est d’œuvrer afin que l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage, ne soit pas oubliée.

Il a par ailleurs exhorté chaque Béninoise et chaque Béninois à « faire preuve de résilience en provoquant le débat sans passion dans les familles, les villes, les régions pour éviter le ressentiment en béninois ». « C’est ainsi que nous comprendrons mieux les afro descendants dans leur quête de retour à la source », a ajouté le ministre de la culture.

« De l’esclave à la liberté et à la réconciliation », c’est le thème retenu pour l’édition 2020 de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition.

