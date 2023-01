« Le meilleur est à venir pour chacun et pour tous »

Au terme de la rencontre avec les personnes porteurs d’un handicap samedi 31 décembre 2022, le chef de l’État Patrice TALON a sacrifié à la tradition formulant ses vœux de nouvel an à toute la population béninoise. « Le meilleur est à venir pour chacun de nous et pour nous tous collectivement », a rassuré le président de la République convaincu de l’engagement de son gouvernement à ne laisser personne sur le quai dans la dynamique de développement du Bénin.

Message de vœux de nouvel an 2023 de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement

Chers amis,

Avant de nous séparer en cette veille d’une nouvelle année, je vous réitère l’engagement du gouvernement à ne laisser, dans notre dynamique de développement, aucun de nos concitoyens sur le quai.

Que ce soit pour ceux d’entre nous qui ont besoin d’une attention particulière ou pour les autres qui disposent de toutes leurs capacités, notre pays apportera à chacun, sa part de bien-être.

C’est notre espérance voire notre certitude, en ce temps de bilan et de perspectives, qui nous donne une nouvelle occasion d’évaluer notre action et d’apprécier le réalisme de notre espérance.

Mes chers concitoyens,

Maintenant que notre dynamique collective est bonne, que nos efforts portent des fruits que nous partageons tous d’une manière ou d’une autre, que nous savons que tout ce qui continue de nous manquer est à notre portée et que nous avons les moyens de satisfaire nos attentes, maintenant que plus rien ne nous paraît inaccessible, l’espoir certain d’une vie meilleure jour après jour n’est-il pas réaliste ?

Bien sûr que oui.

Bien sûr que le meilleur est à venir pour chacun de nous et pour nous tous collectivement.

Aussi, avec la grâce du ciel, la nouvelle année 2023 qui s’annonce apportera-t-elle à chacun, davantage de bien-être que celle qui finit.

Elle sera bonne et comblera les attentes individuelles comme collectives.

Elle apportera davantage à notre pays la paix et la concorde. À chacun, la santé, le succès, l’emploi, la bonne humeur et un peu de fantaisie ; juste le peu qu’il faut pour attester de ce que la vie n’est pas que labeur, qu’elle est aussi rire et plaisir.

Que 2023 soit donc pour chacun, une année de bonheur tout compris.

À nous tous, bonne année !

