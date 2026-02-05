Le mea culpa de Bertin Koovi après sa suspension du BR

Suspendu par le Bloc Républicain (BR) après des propos jugés inappropriés, Bertin Koovi, l’ex-conseiller à la stratégie du parti a livré des explications et présenté ses excuses, tout en exprimant sa sincérité. C’est dans un long message publié au lendemain de sa suspension ce jeudi 5 février 2026 sur sur le réseau social Facebook.

Les déclarations faites, selon Bertin Koovi, n’étaient animées ni par la défiance ni par la trahison. Elles visaient, selon le désormais ex-conseiller du parti Bloc Républicain (BR), à relayer « la frustration profonde des militants du Bloc Républicain à la base (...) ». « Si des erreurs ont été commises, elles ne l’ont jamais été par esprit de défiance », écrit-il.

Bertin Koovi s’excuse d’abord auprès du président du BR, Abdoulaye Bio Tchané, pour « les incompréhensions » provoquées au sein du parti.

« Je souhaite présenter personnellement mes excuses au Président de la République, Son Excellence Patrice Talon, si mes propos ont pu être perçus comme une blessure », déclare-t-il, évoquant même « un poignard planté dans son dos », une intention qu’il nie fermement.

Bertin Koovi admet ne pas disposer de « tous les éléments d’appréciation nécessaires », n’étant pas impliqué dans la gestion stratégique des relations entre partis de la mouvance.

Face aux accusations d’opposition au chef de l’État, il se défend avec ironie. « S’opposer à quoi, à deux mois de la fin de son mandat ? Cela n’a aucun sens », lance-t-il. Il rappelle que ses relations avec Patrice Talon sont antérieures à son engagement au BR, fondées sur « le respect, l’estime et la franchise ». « Vous soutenir, pour moi, ce n’est pas flatter, c’est dire la vérité, même lorsqu’elle dérange », affirme-t-il.

Bertin Koovi dit soutenir Patrice Talon « au nom de Bertin Koovi », et non officiellement au nom du Bloc Républicain. « Je suis du BR. Le BR vit en moi, et je vis dans le BR », assure-t-il toutefois, évoquant des retrouvailles futures.

Concernant Romuald Wadagni, il précise que son appui est personnel et ancien. Il appelle à un accord clair entre les partis de la mouvance afin d’éviter « une crise politique inutile après l’élection ».

Pour finir, Bertin Koovi indique : « Monsieur le Président de la République, vous avez mon soutien indéfectible. (...) Même sous la menace, je ne retirerais pas ce soutien ».

M. M.

