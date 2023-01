Le matériel électoral prêt pour être acheminé sur le terrain

Les documents et matériel électoraux nécessaires au déroulement du scrutin législatif du 08 janvier prochain seront convoyés très bientôt dans les 77 communes du Bénin. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a présenté à la presse mardi 03 janvier 2023, le point du colisage.

17 749 postes de vote seront ouverts dimanche 08 janvier 2023 pour l’élection des députés de la 9e législature. Sur la plateforme logistique de la CENA, ce nombre a été arrondi à 18 000. Le directeur du matériel et des opérations de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a présenté le point du colisage mardi 03 janvier 2023. « Nous allons voter dans 17 749 postes de vote. Ici, sur la plateforme logistique, nous avons arrondi ce nombre à

18 000 ; donc, 18 000 colis. Dans un premier temps, nous avons mis en place 18 000 colis. Après, nous avons fait deux niveaux de regroupement. Le premier, c’est au niveau des arrondissements. Les 18 000 colis ont été regroupés en 546 gros colis parce que nous avons 546 arrondissements. Puisque nous ne pouvons pas avoir 546 voitures pour les transporter, nous avons refait un deuxième gros regroupement par commune. Donc, les 546 arrondissements ont été regroupés à l’intérieur des 77 communes. Ce qui fait que nous avons aujourd’hui 77 gros colis qui sont prêts à être déployés dans chacune des communes », a expliqué Rufin Domingo. A l’en croire, le colisage concerne uniquement le matériel sensible, tout ce dont les membres de poste de vote auront besoin (l’encre indélébile, l’encreur pour marquer la liste d’émargement, des outils tels que les ciseaux, les pots de colle, etc). Le colis comporte également le procès-verbal (Pv) de déroulement du scrutin qui selon lui, est document important aussi bien pour la CENA que pour le juge du contentieux électoral ; et les feuilles de dépouillement ainsi que les bulletins de vote. « Au niveau du coordonnateur d’arrondissement nous avons les Pv de compilation et les Pv de constatation et de mise en cantine. Il y a aussi les listes électorales, les listes d’émargement, les enveloppes inviolables et beaucoup d’autres matériels électoraux », a clarifié le directeur du matériel et des opérations de la CENA. Il a par ailleurs souligné que les équipes de la CENA procèdent actuellement à un contrôle croisé des colis afin de s’assurer que chaque pli est au complet.

Le matériel lourd, à savoir urnes et isoloirs, est déjà sur le terrain, a ajouté Rufin Domingo rassurant que les documents et matériel électoraux arriveront à destination partout, et dans les 17 749 postes de vote avant la date du dimanche 08 janvier, jour du scrutin.

