Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi bloqué à Dakar

Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi, engagé dans un défi pédestre exceptionnel entre Cotonou et Rabat, est actuellement bloqué à Dakar depuis une semaine, faute de visa d’entrée en Mauritanie. Cette situation menace sérieusement la poursuite de son périple, dont l’objectif est de rallier le Maroc à pied pour soutenir les Guépards du Bénin à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Parti le 09 octobre 2025 de Cotonou, Sylvain traverse les capitales ouest-africaines avec la ferme ambition d’arriver à Rabat avant le 23 décembre 2025, date à laquelle l’équipe nationale du Bénin affrontera la RDC pour son premier match de la CAN. Aujourd’hui, son élan se trouve freiné par l’impossibilité d’obtenir un visa mauritanien, indispensable pour continuer sa route.

Face à ce blocage administratif, Sylvain lance un appel pressant aux autorités et aux bonnes volontés, tant au Bénin qu’à l’étranger. Il sollicite tout soutien pouvant faciliter son entrée légale en Mauritanie afin de poursuivre son aventure humaine, sportive et patriotique.

Dans une vidéo récente publiée depuis Dakar, il réaffirme sa détermination inébranlable et son engagement total à relever ce défi inédit, symbole de courage et d’amour pour la patrie.

Aucun effort ne sera de trop pour soutenir Sylvain Bossouvi dans cette entreprise qui porte haut les couleurs du Bénin.

Mesmin AFANOU

21 novembre 2025 par