mercredi, 21 janvier 2026

Abomey-Calavi

Le marché moderne de Cococodji prêt à accueillir les usagers




Le marché moderne de Cococodji, dans la commune d’Abomey-Calavi sera bientôt ouvert pour le bonheur des usagers. La réception provisoire a lieu jeudi 15 janvier 2026, par les responsables de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT).

Fin de calvaire pour les usagers du marché de Cococodji.Longtemps exposés aux intempéries, ils pourront désormais exercer leurs activités dans de meilleures conditions. Le marché moderne en construction depuis plusieurs mois est achevé et sera bientôt ouvert. Les responsables de la SIRAT ont procédé à la réception provisoire le jeudi 15 janvier dernier. Le joyau selon la SIRAT, est érigé sur une superficie de 𝟒 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬, 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐝’𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟏𝟎 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬. Il comprend :
 𝟏 𝟒𝟓𝟔 é𝐭𝐚𝐥𝐬, 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 é𝐭𝐚𝐥𝐬-𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬, 𝐚𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐪𝐮’𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐛𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢𝐞-𝐩𝐨𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫𝐢𝐞 ;
 𝟏𝟕𝟐 𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 ;
 𝟏 𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐢è𝐫𝐞 ;
 𝟏 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐮𝐱 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐬 ;
 𝟏 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐢-𝐠𝐫𝐨𝐬 ;
 𝟐 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐢𝐝𝐞𝐬.
Cette nouvelle infrastructure permettra de renforcer le dynamisme économique local.

F. A. A.

19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




