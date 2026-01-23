Le marché Missèbo rasé

Le marché Missèbo, longeant la lagune de Cotonou, dans le 5e arrondissement relève désormais du passé. Le site a été entièrement démoli dans la journée de ce jeudi 22 janvier 2026, veille de l’inauguration du nouveau marché moderne de friperie situé à PK3.

C’est fini ! On ne parlera plus du marché Missèbo au Bénin. Le gouvernement dans sa volonté d’améliorer les conditions d’exercice des activités dans les marchés, a honoré sa promesse envers les marchands de ce grand marché de friperie à travers la construction d’un marché moderne de friperie situé à PK3. Cette infrastructure ultra moderne, sera officiellement mise en service ce vendredi 23 janvier 2026.

Mais quelques heures avant, les autorités ont jugé nécessaire de démolir le site de l’ancien marché. L’opération s’est déroulée ce jeudi 22 janvier en présence du chef quartier de Missèbo, de quelques marchands, et des agents de la Police républicaine.

F. A. A.

