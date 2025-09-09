Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026

L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 spetembre 2025, le chronogramme de relocalisation du célèbre marché de Dantokpa vers deux nouveaux pôles commerciaux.

Les marchands de Dantokpa ne quitteront pas leurs étals dans la précipitation. Selon le calendrier établi, ils poursuivront leurs activités habituelles jusqu’à la fin des fêtes de fin d’année. « Au lendemain des fêtes, donc à partir du 5 janvier 2026, nous allons commencer le déménagement réel du marché de Dantokpa ; et ce, sur 10 jours. Donc, jusqu’au 15, nous allons déménager le marché de Dantokpa, tous secteurs d’activités confondus, alimentaires comme non alimentaires (...) », a expliqué la la Directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM).

Ainsi, le déménagement effectif commencera le 5 janvier 2026 et s’achèvera le 15 janvier.

Un plan progressif a été conçu pour garantir la continuité de l’activité économique. Deux sites modernes accueilleront les différents secteurs d’activité.

Le Pôle Commercial Général Mathieu Kérékou (GMK) hébergera quatre filières principales : tissu, maroquinerie, cosmétique et bijoux. Depuis le 8 septembre 2025, l’ANaGeM mène des rencontres avec les commerçants concernés pour les consulter sur l’agencement et les installations. Ces concertations visent à adapter les nouveaux espaces aux besoins réels tout en assurant un cadre conforme aux standards internationaux.

Le Pôle Agroalimentaire du Grand-Nokoué appelé “Marché de Gros” est destiné aux grossistes en produits agroalimentaires. Ce site de 168 hectares comprend huit entrepôts, dont six pour les produits secs (céréales, tubercules, etc.) et deux à température contrôlée pour les denrées périssables.

Selon la Directrice Générale de l’ANaGeM, le processus suit une démarche participative. « Nous refusons de travailler seuls dans nos bureaux. (…) L’adhésion des commerçants est au-delà de nos attentes », a précisé Eunice LOISEL KINIFFO.

La relocalisation de Dantokpa ne constitue qu’une étape dans un plan plus vaste. Déjà, quinze marchés de détail ont vu le jour à Cotonou, Glazoué, Pahou, ou encore Natitingou. D’autres projets sont en cours à Parakou, Cococodji, Abomey et Porto-Novo.

M. M.

