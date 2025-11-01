samedi, 1er novembre 2025 -

828 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Adoption de Résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental

Le mandat de la MINURSO prorogé jusqu’au 31 octobre 2026




Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté, le 31 octobre 2025, par 11 voix pour et les abstentions de la Chine, de la Fédération de Russie et du Pakistan, la résolution 2797 (2025) par laquelle il proroge le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 octobre 2026. Comme l’an dernier, l’Algérie n’a pas pris part au vote, selon le communiqué de presse publié à l’issue de la séance.

Aux termes de ce texte présenté par son porte-plume, les États-Unis, le Conseil de sécurité appuie pleinement les efforts que font le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour parvenir au règlement juste, durable et mutuellement acceptable d’un différend qui affecte le Maghreb depuis plus de 50 ans.

L’Algérie a expliqué sa non-participation au vote en critiquant un texte qui ne reflète pas la doctrine onusienne en matière de décolonisation. (...).

Pour l’Algérie, (...) le texte ignore les propositions que le Front POLISARIO a transmises au Secrétaire général de l’ONU et à son Envoyé personnel (...).

La Fédération de Russie n’a pas dit autre chose lorsqu’elle a déploré que les États-Unis ont, dans « une démarche de cowboys », utilisé le Conseil de sécurité pour privilégier une stratégie nationale. (...).
Nous nous sommes abstenus, a expliqué la Fédération de Russie, pour ne pas bloquer la prorogation du mandat de la MINURSO et donner, ce faisant, une chance au processus de paix.

Nous nous sommes également abstenus, ont embrayé la Chine et le Pakistan, en raison des déséquilibres persistants du texte, et malgré les efforts d’ouverture de la délégation américaine. Nous voulions aussi souligner, ont-ils expliqué, que les efforts de médiation et de paix de l’ONU ne connaîtront le succès qu’avec l’implication, sur un pied d’égalité, de toutes les parties et ce, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, des principes de la Charte des Nations Unies et de la doctrine onusienne en matière de décolonisation.

Une Résolution « historique » du Conseil de sécurité sur le Sahara

Les États-Unis ont, à l’inverse, salué un texte « historique », capable d’ouvrir, sous l’égide de l’ONU, une nouvelle ère de paix et de prospérité dans la région. Ils ont dit avoir consenti des efforts sans précédent pour intégrer les propositions de « tout le monde ». Ils ont aussi insisté sur le fait que la version finale de la résolution reflète la détermination du Président Trump à appuyer la recherche de la paix au Sahara occidental, conformément au plan d’autonomie proposé par le Maroc le 11 avril 2007 au Secrétaire général, comme unique base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend.

La France s’est voulue plus claire encore : le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent « dans le cadre de la souveraineté marocaine ». L’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc est clair et constant, a-t-elle déclaré.

Pour le Royaume-Uni, la résolution marque le début d’un processus conscient que le moment est venu de régler un conflit vieux de 50 ans. Enfin, la Slovénie, la République de Corée et le Danemark ont souligné que toute solution à venir devra tenir compte du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental et que l’année prochaine, l’ensemble des parties devra coopérer de manière accrue avec l’Envoyé personnel du Secrétaire général.

Cette résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara vient couronner les efforts de la diplomatie marocaine sous la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien international à l’initiative marocaine d’autonomie pour son Sahara.

Le Souverain n’a pas manqué de souligné vendredi dans un message à son peuple Sa fierté et Sa détermination pour l’aboutissement heureux de ce processus.

« Après cinquante ans de sacrifices, nous amorçons, avec l’aide et la bénédiction de Dieu, une nouvelle étape décisive pour consolider la marocanité du Sahara et mettre un terme définitif au conflit artificiel, dans le cadre d’un règlement consensuel fondé sur l’initiative d’autonomie », a déclaré SM le Roi.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou




SM le Roi Mohammed VI annonce une avancée historique sur son Sahara


31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Roi Mohammed VI s’est adressé, ce vendredi 31 octobre 2025, à son (…)
Lire la suite

La Poste du Bénin célèbre l’excellence et l’innovation


31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎ L’ambiance était festive, jeudi 30 octobre 2025 à l’hôtel Azalaï, où (…)
Lire la suite

La Belgique réaffirme son soutien à l’initiative d’autonomie du Sahara (…)


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
La Belgique a exprimé, jeudi 23 octobre 2025, son soutien à (…)
Lire la suite

ePass, l’accès au passeport pour les Béninois de l’étranger


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Béninois de la diaspora ont désormais la possibilité d’effectuer en (…)
Lire la suite

Le Zayed Sustainability Prize dévoile les finalistes 2026


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Zayed Sustainability Prize, récompense pionnière des Émirats arabes (…)
Lire la suite

Mali : la crise de l’or pourrait coûter très cher à Goïta


20 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La production malienne d’or a plongé entre août 2024 et août 2025. En (…)
Lire la suite

Le Maroc et la Russie envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des (…)
Lire la suite

Un nouveau système automatique de contrôle dans les aéroports de (…)


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau système automatique de contrôle des entrées et sorties est (…)
Lire la suite

Les Béninois invités à se faire immatriculer sur « e-Diaspora »


15 octobre 2025 par Marina Houénou
Les Béninois résidant sur le territoire ivoirien sont désormais tenus (…)
Lire la suite

Les Béninois en RCI invités à la neutralité


13 octobre 2025 par Marina Houénou
Dans un communiqué en date du dimanche 12 octobre 2025, le consulat (…)
Lire la suite

La CENA enregistre la candidature du duo Wadagni-Talata


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre d’État, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance (…)
Lire la suite

Bénin et Cuba renforcent leurs liens historiques et diplomatiques


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Pour la première fois, le ministre cubain des relations extérieures, (…)
Lire la suite

BAD et PAM mobilisent 93 millions US$ contre la faim en Afrique


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme Alimentaire (…)
Lire la suite

L’Accord agricole Maroc-UE amendé en faveur des Provinces du sud


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Une nouvelle page s’ouvre sur les relations entre le Royaume du Maroc (…)
Lire la suite

Hausse de 4,6 % du trafic de passagers en août


2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

René de Roland reçoit le prix Indianapolis ce 27 septembre


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le zoo d’Indianapolis célébrera le 27 septembre 2025, le travail du Dr (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis encouragent les investissements au Sahara marocain


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Après avoir réaffirmé à maintes occasions sa reconnaissance à la (…)
Lire la suite

Le député guadeloupéen Olivier Serva naturalisé Béninois


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Olivier Serva a obtenu la nationalité béninoise. ‎ ‎Le (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires