Le mandat de la MINURSO prorogé jusqu’au 31 octobre 2026

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté, le 31 octobre 2025, par 11 voix pour et les abstentions de la Chine, de la Fédération de Russie et du Pakistan, la résolution 2797 (2025) par laquelle il proroge le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 octobre 2026. Comme l’an dernier, l’Algérie n’a pas pris part au vote, selon le communiqué de presse publié à l’issue de la séance.

Aux termes de ce texte présenté par son porte-plume, les États-Unis, le Conseil de sécurité appuie pleinement les efforts que font le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour parvenir au règlement juste, durable et mutuellement acceptable d’un différend qui affecte le Maghreb depuis plus de 50 ans.

L’Algérie a expliqué sa non-participation au vote en critiquant un texte qui ne reflète pas la doctrine onusienne en matière de décolonisation. (...).

Pour l’Algérie, (...) le texte ignore les propositions que le Front POLISARIO a transmises au Secrétaire général de l’ONU et à son Envoyé personnel (...).

La Fédération de Russie n’a pas dit autre chose lorsqu’elle a déploré que les États-Unis ont, dans « une démarche de cowboys », utilisé le Conseil de sécurité pour privilégier une stratégie nationale. (...).

Nous nous sommes abstenus, a expliqué la Fédération de Russie, pour ne pas bloquer la prorogation du mandat de la MINURSO et donner, ce faisant, une chance au processus de paix.

Nous nous sommes également abstenus, ont embrayé la Chine et le Pakistan, en raison des déséquilibres persistants du texte, et malgré les efforts d’ouverture de la délégation américaine. Nous voulions aussi souligner, ont-ils expliqué, que les efforts de médiation et de paix de l’ONU ne connaîtront le succès qu’avec l’implication, sur un pied d’égalité, de toutes les parties et ce, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, des principes de la Charte des Nations Unies et de la doctrine onusienne en matière de décolonisation.

Une Résolution « historique » du Conseil de sécurité sur le Sahara

Les États-Unis ont, à l’inverse, salué un texte « historique », capable d’ouvrir, sous l’égide de l’ONU, une nouvelle ère de paix et de prospérité dans la région. Ils ont dit avoir consenti des efforts sans précédent pour intégrer les propositions de « tout le monde ». Ils ont aussi insisté sur le fait que la version finale de la résolution reflète la détermination du Président Trump à appuyer la recherche de la paix au Sahara occidental, conformément au plan d’autonomie proposé par le Maroc le 11 avril 2007 au Secrétaire général, comme unique base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend.

La France s’est voulue plus claire encore : le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent « dans le cadre de la souveraineté marocaine ». L’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc est clair et constant, a-t-elle déclaré.

Pour le Royaume-Uni, la résolution marque le début d’un processus conscient que le moment est venu de régler un conflit vieux de 50 ans. Enfin, la Slovénie, la République de Corée et le Danemark ont souligné que toute solution à venir devra tenir compte du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental et que l’année prochaine, l’ensemble des parties devra coopérer de manière accrue avec l’Envoyé personnel du Secrétaire général.

Cette résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara vient couronner les efforts de la diplomatie marocaine sous la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien international à l’initiative marocaine d’autonomie pour son Sahara.

Le Souverain n’a pas manqué de souligné vendredi dans un message à son peuple Sa fierté et Sa détermination pour l’aboutissement heureux de ce processus.

« Après cinquante ans de sacrifices, nous amorçons, avec l’aide et la bénédiction de Dieu, une nouvelle étape décisive pour consolider la marocanité du Sahara et mettre un terme définitif au conflit artificiel, dans le cadre d’un règlement consensuel fondé sur l’initiative d’autonomie », a déclaré SM le Roi.

1er novembre 2025 par