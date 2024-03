Le maire de la commune d’Abomey-Calavi-, aux côtés des agents cartographes

Ce Mercredi 06 mars 24, le maire de la commune d’Abomey-Calavi Calavi, Angelo Ahouandjinou vient s’assurer du bon déroulement de la formation des agents Cartographes. C’était en présence des formateurs et de quelques autorités de l’institut national de la statistique et de la démographie.

Aux environs de 10heures, l’autorité fit une entrée sans bruit et sans tapage sur le site d’Abomey -Calavi. Lequel abrite la formation des agents cartographes pour le compte du cinquième recensement général de la population et de l’habitation RGPH5. Il vient doper le moral aux agents cartographes en formation sur le site d’Abomey Calavi. Le maire de la commune d’Abomey Calavi se veut être une ressource de pleine collaboration avec l’institut national de la statistique et de la démographie, bras technique du 5 -ème recensement général de la population et de l’habitation. Pour l’autorité municipale, le RGPH5 est une opération noble, de grande envergure est le socle pour le développement harmonieux d’un pays. Rassurer et conseiller les agents du site d’Abomey Calavi, c’est le seul objectif de l’autorité pour avoir faire le déplacement. ‘’ Au nom de tous mes autres collègues maires du département de la pratique, je vous donne tous mes encouragements.

Je vous dis que nous comptons sur vous et que vous avez des formateurs de taille.’’ Dit l’autorité tout en rassurant les agents de la bonne exécution de cette opération. Pour l’autorité municipal, c’est une porte ouverte à plusieurs opportunités que ces agents doivent saisir en faisant bien ce travail. ‘’ Ceux qui ont déposé leur candidature sont nombreux, n’est-ce pas ? Mais c’est vous qui avez été retenus. Alors, conservez cette chance. Pas pour ne pas avoir fait, mais pour ne pas avoir été. Soyez présents aux formations. ‘’

Des mots qui encouragent ces agents cartographes qui se disent eux aussi prêts pour affronter les aléas de cette opération afin de relever des données justes. C’est du moins ce que laissait entendre Enock Gildas KPATINDE, agent cartographe en formation dans ces propos. ‘’ La formation est dispensée pour pouvoir permettre aux agents de pouvoir maîtriser les notions sur ce qu’on appelle structure dans le cadre du RGPH 5. Tout est mis quand même dans les modules et aussi dans le document de formation pour qu’on puisse saigner à fond. Les notions de base pour une cartographie réussie à la fin de la phase de terrain. En tant qu’agent, je peux dire que nous sommes maintenant aptes pour faire le travail’’.

Tout est fin prêt pour la descente sur le terrain. Selon M. Gisele ASSABA, cheffe centre et formatrice, l’heure est au débriefing et au derniers détails pour les potentiels chefs d’équipe. ‘’Mais maintenant, on va identifier les potentiels chefs d’équipe à qui on va donner plus de détails pour leur travail en tant que chef d’équipe. Une fois qu’ils seront définitivement sélectionnés pour être chef d’équipe. Et il faut dire que dans l’ensemble, ça va.’’

La formation est prévue pour durer 21 jours. Pour rappel, la cartographie censitaire est de découper les villages ou quartiers de villes en de petites portions appelés zone de dénombrement. Ces zones seront confiées à chaque agent lors du dénombrement pour s’assurer que toutes les zone du pays soient couverte par l’opération.

14 mars 2024 par