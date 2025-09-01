Le maire de Bohicon se réjouit du choix porté sur Wadagni

Le maire de la commune de Bohicon a salué la désignation du Ministre d’État Romuald Wadagni, comme candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026. Pour Rufino d’Almeida, c’est un choix de continuité. Le maire de la ville-carrefour s’engage à mobiliser toutes les forces vives autour du candidat Romuald Wadagni.

Chers concitoyens,

C’est avec une fierté immense et une émotion particulière que nous accueillons la désignation de Monsieur le Ministre d’État Romuald WADAGNI, comme candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle de 2026.

Ce choix n’est pas anodin. Il est l’expression d’une vision claire : celle d’assurer la continuité des grandes et courageuses réformes impulsées par le Président Patrice TALON, et de garantir au Bénin un avenir de prospérité, de stabilité et de progrès partagés. Romuald WADAGNI incarne cette rigueur, cette compétence et cette intégrité qui ont déjà marqué son passage à la tête des finances publiques de notre pays.

En lui confiant cette responsabilité, notre mouvance fait le pari de l’avenir et de la jeunesse. Ce message est un appel lancé à tous les Béninois, en particulier aux jeunes et aux femmes, à s’unir derrière ce digne fils de notre nation pour que l’élan de développement amorcé se poursuive.

Je prends l’engagement, en ma qualité, de premier citoyen de la ville de Bohicon et acteur politique de premier rang dans la ville, d’œuvrer aux côtés de notre candidat, à mobiliser toutes les forces vives, toutes les énergies et toutes les intelligences afin que 2026 soit l’année de la consecration de la continuité et des avancées notables tant appréciées de nos concitoyens.

Ensemble,nous le pouvons !.

