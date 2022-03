Le maire d’Almeida lance les réparations après les intempéries

Les dernières pluies précédées de vents violents qui se sont abattues sur la ville de Bohicon ont causé d’énormes dégâts matériels. Plusieurs salles de classes ont été décoiffées. Des dégâts ont été enregistrés aussi au stade Paulin Tomanaga. Le toit des gradins a été détruit. Pour prendre la mesure de la situation et apporter des solutions appropriées, le maire de Bohicon Rufino d’Almeida a effectué le déplacement dans les écoles touchées.

Le mercredi 16 mars 2022, l’édile de Bohicon s’est rendu dans les écoles de Houndonho (Bohicon1) et de Houndon dans l’arrondissement de Lissèzoun.

Le maire Rufino d’Almeida a pris, sur les lieux, des dispositions pour que les toitures détruites soient refaites au plus tôt dans les écoles touchées. Les mêmes diligences ont été faites pour permettre les réparations au stade Paulin Tomanaga.

M. M.

