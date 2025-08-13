mercredi, 13 août 2025 -

879 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)    

Décentralisation au Bénin

Le maire Mme Bibiane Adamazè menacée de destitution




Bibiane Soglo Adamazè, la mairesse de la commune de Toffo est désormais sur une chaise éjectable.

Plusieurs conseillers communaux de Toffo appellent à un vote de défiance à l’encontre du maire, Mme Bibiane Soglo Adamazè.

Les dissidents dénoncent une « gestion solitaire caractérisée par des dysfonctionnements graves et récurrents observés dans la prise d’actes qui ne respectent pas les textes en vigueur, notamment le décret n°2022-321 du 1er juin 2022 fixant le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux ».

Les conseillers soulignent, dans une note adressée, mardi 12 août 2025, au préfet de l’Atlantique, le « manque de transparence ainsi que l’abus de pouvoir et d’autorité de la part du maire, Mme Bibiane Soglo Adamazé ».

Les conseillers communaux qui exigent la convocation d’une session d’extraordinaire pour le vote de défiance à l’encontre de la mairesse sont membres du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) alors même que Bibiane Soglo Adamazè est issue du Bloc Républicain (BR). Les deux partis sont membres de la mouvance présidentielle.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Retard supposé du calendrier électoral, la CENA clarifie


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le directeur général des élections a apporté des clarifications lors (…)
Lire la suite

Deux plateformes pour consulter ou transférer son centre de vote


1er août 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) digitalise (…)
Lire la suite

Voici les exigences pour être candidat aux communales 2026


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a dévoilé, le 18 (…)
Lire la suite

Répartition des sièges à pouvoir par circonscription électorale


19 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
En application de l’article 183 de la loi n°2024-13 modifiant et (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme pour les élections générales de 2026


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour constitutionnelle a publié lundi 14 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Renforcement des liens parlementaires entre la France et le Bénin


13 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
En marge de la 50ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la (…)
Lire la suite

Le ministre Hounkpatin installe les membres de la CAP


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre de la Santé, Prof Benjamin Hounkpatin a procédé, mercredi 2 (…)
Lire la suite

Ouèssè attend Déou Malè, Ogouwalé et Gnacadja pour un plaidoyer en (…)


3 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une tournée citoyenne, à la croisée des enjeux culturels , s’annonce (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


2 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni, mercredi 02 juillet 2025, sous la (…)
Lire la suite

Un responsable de MOELE-Bénin quitte Jacques AYADJI


26 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ulrich K.M. DEHOU n’est plus membre du parti Mouvement des élites (…)
Lire la suite

Paulin AKPONNA en phase d’être éjecté après sa sortie fracassante


26 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la matinée de ce jeudi 26 juin 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

Gratien AHOUANMENOU suspendu de l’UP-R pour “faute grave”


21 juin 2025 par Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a suspendu provisoirement (…)
Lire la suite

Le PRD garde son existence légale en dépit de la fusion avec l’UP (SGA)


4 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex Parti du renouveau démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji n’a (…)
Lire la suite

Une Banque de projets/programmes disponible bientôt


30 mai 2025 par Marc Mensah
Le Gouvernement du Bénin s’engage résolument à pérenniser les acquis en (…)
Lire la suite

9 nominations en Conseil des ministres


28 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, mercredi 28 mai 2025, des nominations ont été (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


21 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 21 mai 2025, sous la (…)
Lire la suite

Patrice Talon échange avec le Premier ministre du Qatar


21 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
Son Excellence Patrice Talon, Président de la République du Bénin, a (…)
Lire la suite

Une affaire de corruption éclabousse le parti Le Libéral et son président


15 mai 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre des formalités administratives d’existence légale de son (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires