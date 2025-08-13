Le maire Mme Bibiane Adamazè menacée de destitution

Bibiane Soglo Adamazè, la mairesse de la commune de Toffo est désormais sur une chaise éjectable.

Plusieurs conseillers communaux de Toffo appellent à un vote de défiance à l’encontre du maire, Mme Bibiane Soglo Adamazè.

Les dissidents dénoncent une « gestion solitaire caractérisée par des dysfonctionnements graves et récurrents observés dans la prise d’actes qui ne respectent pas les textes en vigueur, notamment le décret n°2022-321 du 1er juin 2022 fixant le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux ».

Les conseillers soulignent, dans une note adressée, mardi 12 août 2025, au préfet de l’Atlantique, le « manque de transparence ainsi que l’abus de pouvoir et d’autorité de la part du maire, Mme Bibiane Soglo Adamazé ».

Les conseillers communaux qui exigent la convocation d’une session d’extraordinaire pour le vote de défiance à l’encontre de la mairesse sont membres du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) alors même que Bibiane Soglo Adamazè est issue du Bloc Républicain (BR). Les deux partis sont membres de la mouvance présidentielle.

M. M.

13 août 2025 par ,