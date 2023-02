Le magistrat et ancien conseiller HAAC Fortuné Alyko décédé

Deuil dans la presse et la justice béninoise !

William Antoine Fortuné Alyko, magistrat à la retraite, est décédé, lundi 6 février 2023, à l’âge de 78 ans.

Magistrat de la catégorie A Echelle 1 Echellon 12 (a1-12), William Antoine Fortuné Alyko dit Mahoussi est né le 07 février 1945 à Allada. Il a été admis à la retraite le 1er avril 2000.

L’ancien magistrat est fait Chevalier de l’Ordre du Mérite du Bénin le 1er Août 1991.

Le défunt fut membre du Conseil national de l’audiovisuel et de la Communication (CNAC), membre de la 1ère mandature de la HAAC (Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication).

William Antoine Fortuné Alyko fut membre de la 3ème mandature de l’ODEM (Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias) et membre du Comité de suivi des états généraux de la presse de 2002.

