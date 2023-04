Le lundi 1er mai déclaré journée fériée

A l’occasion de la célébration de la fête du travail, la journée du lundi 1er mai 2023 a été déclarée fériée, chômée et payée, selon un communiqué du Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys.

Le lundi 1er mai prochain sera une journée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire béninois en raison de la célébration de la fête du travail et conformément aux dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales.

A l’occasion de la célébration, la Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys a souhaité une bonne fête à tous les travailleurs.

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

27 avril 2023 par ,