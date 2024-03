Le logo et le slogan de la Coupe du Monde 2030 dévoilés

Ce mardi 19 Mars 2024, le logo et le slogan de la Coupe du Monde 2030 qui sera organisé conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, ont été dévoilés.

En 2030, la Coupe du Monde sera pour la première fois de l’histoire organisé sur deux continents. En effet, l’Espagne, le Portugal et le Maroc ont décidé de s’allier pour accueillir le plus grand évènement sportif de la planète.

Ce mardi, les trois fédérations ont dévoilé les premiers contours du tournoi avec un slogan : " Yallah, vamos ", un logo et une bande-annonce. De plus, des premiers ambassadeurs ont été nommés, et pas des moindres : Noureddine Naybet pour le Maroc, Cristiano Ronaldo pour le Portugal et Andrés Iniesta pour l’Espagne.

J.S

