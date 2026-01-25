dimanche, 25 janvier 2026 -

642 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Opinion

Le live streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur l’Afrique




Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi 23 janvier 2026 à Cotonou, change la perception des jeunes Américains sur continent africain. Une jeune Américaine à travers une vidéo publiée sur Tik Tok, a salué la beauté du continent et désapprouvé les clichés sales souvent présentées.

Ce vendredi 23 janvier 2026, le youtubeur IshowSpeed a visité le Bénin. De Cotonou à Ouidah, il a tenu en haleine des millions de jeunes à travers le live RTL streaming réalisé dans le cadre de sa tournée en Afrique. De jeunes Américains ayant suivi le live ont exprimé leur point de vue. « Frère, Speed change vraiment la donne. […]. Je ne savais pas que l’Afrique était un pays aussi beau. Ils ont des voitures, ils ont de l’eau, ils ont le wifi, alors que nous, on nous a menti. On nous a vraiment menti. La musique en Afrique est juste magnifique », lâche-t-elle.

« Avant, je croyais que la seule chanson en Afrique, c’était Waka Waka de Shakira […]. « On doit retourner vers nos frères et sœurs, genre, je croyais vraiment que tout le monde en Afrique parlait comme ça. Et le meilleur dans tout ça, le meilleur dans tout ça, écoutez-moi, écoutez-moi, vous n’allez pas le croire, ils ont plus d’un pays, non, je ne plaisante pas, ils en ont plus, je pensais que c’était juste l’Afrique », a laissé entendre la jeune adolescente.

@helioskenya Yall this video is a JOKE mocking AMERICANS for Gods sake #speed #twitch #africa ♬ Ocarina Of Time Theme (From "The Legend Of Zelda") - Gaming World
www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction




L’Ouzbékistan se prépare pour l’EXPO 2030 à Riyad


24 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ouzbékistan a annoncé son projet de construction d’un pavillon (…)
Lire la suite

La 1ère cohorte d’entrepreneurs culturels formés à Cotonou


24 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Après quatre mois de formation, d’incubation et de structuration (…)
Lire la suite

Le youtubeur IShowSpeed débarque à Cotonou pour un IRL stream historique


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le vidéaste web, IShowSpeed est annoncé à Cotonou ce vendredi 23 (…)
Lire la suite

“Les Revenants” : une exposition d’art qui exporte le Vodun et la (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 (…)
Lire la suite

KANCÍCÀ, la reine Na Agontimé au cœur d’un récit immersif


14 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille l’exposition-projection (…)
Lire la suite

Nicéphore Dieudonné SOGLO aux CELEBRATION DES VODOUN DAYS AOUIDAH


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Initiateur de « Ouidah 92 » qui a ouvert la voie aux actuels Vodun (…)
Lire la suite

En images, les temps forts du Tofâ 2026


10 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

2026, année de prospérité au Bénin


10 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
Lire la suite

La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur (…)
Lire la suite

La star nigériane Davido à Cotonou


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ icône mondiale de l’afrobeats Davido est arrivé à Cotonou ce jeudi 8 (…)
Lire la suite

Le président Talon invite le monde à Ouidah


7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À quelques heures du lancement des Vodun Days 2026, le président (…)
Lire la suite

Des activités culturelles programmées au CCRI Ouidah


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI – John Smith) de (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo à Cotonou pour les Vodun Days


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star Internationale Angélique Kidjo a foulé le sol béninois dans la (…)
Lire la suite

Près d’un million de visiteurs attendus à Ouidah pour les Vodun Days


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days va drainer du monde que les deux (…)
Lire la suite

Ciara, la star américaine sera au géant concert des Vodun Days


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après un tour au Bénin en juillet 2025 où elle a obtenu la nationalité (…)
Lire la suite

Lancement d’une plateforme pour explorer les productions d’artistes en (…)


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassade de France au Bénin et la Maison des Mondes Africains (…)
Lire la suite

Le Festival Ikpadé démarre ce 28 décembre à Manigri


22 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 4ᵉ édition du Festival Ikpadé aura lieu du 28 au 30 décembre 2025 à (…)
Lire la suite

Voici les grandes affiches des concerts des Vodun Days


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires