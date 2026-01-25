Le live streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur l’Afrique

Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi 23 janvier 2026 à Cotonou, change la perception des jeunes Américains sur continent africain. Une jeune Américaine à travers une vidéo publiée sur Tik Tok, a salué la beauté du continent et désapprouvé les clichés sales souvent présentées.

Ce vendredi 23 janvier 2026, le youtubeur IshowSpeed a visité le Bénin. De Cotonou à Ouidah, il a tenu en haleine des millions de jeunes à travers le live RTL streaming réalisé dans le cadre de sa tournée en Afrique. De jeunes Américains ayant suivi le live ont exprimé leur point de vue. « Frère, Speed change vraiment la donne. […]. Je ne savais pas que l’Afrique était un pays aussi beau. Ils ont des voitures, ils ont de l’eau, ils ont le wifi, alors que nous, on nous a menti. On nous a vraiment menti. La musique en Afrique est juste magnifique », lâche-t-elle.

« Avant, je croyais que la seule chanson en Afrique, c’était Waka Waka de Shakira […]. « On doit retourner vers nos frères et sœurs, genre, je croyais vraiment que tout le monde en Afrique parlait comme ça. Et le meilleur dans tout ça, le meilleur dans tout ça, écoutez-moi, écoutez-moi, vous n’allez pas le croire, ils ont plus d’un pays, non, je ne plaisante pas, ils en ont plus, je pensais que c’était juste l’Afrique », a laissé entendre la jeune adolescente.

