Le Libanais Azar Jean réclamé dans le dossier ‘’780 kg de cocaïne’’

Nouvelle audience, lundi 30 octobre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), dans le dossier ‘’découverte de 780 kg de cocaïne’’ dans un entrepôt.

A l’audience ce lundi 30 octobre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), dans le dossier ‘’découverte de 780 kg de cocaïne’’ dans un entrepôt, seul le gardien était dans le box des accusés. Son patron, le Libanais Azar Jean à qui appartenait l’entrepôt n’a pas comparu.

Arrêté en 2021 et déposé à la prison civile d’Akpro-Missérété au même titre que son gardien, le Libanais Azar Jean a bénéficié d’une évacuation sanitaire dans son pays. Celui-ci n’est pas de retour depuis un an.

Le Ministère public a demandé le renvoi du dossier afin de recevoir les dépositions du prévenu Azar Jean.

Le juge a donc renvoyé le dossier au 29 janvier 2024.

M. M.

31 octobre 2023 par