Le journaliste Robert d’ALMEIDA inhumé le 5 avril

Eugénio Robert d’ALMEIDA, ancien journaliste à la Télévision nationale, sera inhumé le samedi 5 avril 2025.

Le journaliste Eugénio Robert d’ALMEIDA de l’ex Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin (ORTB), devenue Société de radiodiffusion et télévision du Bénin (SRTB), n’est plus. Il a tiré sa révérence le jeudi 27 mars 2025 dans sa 64e année.

L’inhumation, selon le programme des obsèques, aura lieu le samedi 5 avril 2025 au cimetière de Danto, après la messe corps présent en l’Eglise Sacré Cœur de Ouélinda, à Porto-Novo.

Paix à son âme !

