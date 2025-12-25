jeudi, 25 décembre 2025 -

Justice

Le journaliste Olivier Allocheme recouvre sa liberté




Interpellé en octobre 2025, le journaliste Olivier Allocheme a recouvré sa liberté ce jeudi 25 décembre 2025, jour de la fête de Noël.

Bonne nouvelle ! Olivier Allocheme, journaliste au quotidien L’évènement Précis est désormais libre de ses mouvements. Interpellé en octobre 2025, suite à des publications sur sa page Facebook, il a recouvré sa libéré, ce jeudi 25 décembre 2025, pour le bonheur de sa famille et ses proches.
Le professionnel des médias recouvre sa liberté après sa condamnation à une peine de 12 mois de prison avec sursis et une amende de 1 million de francs CFA.

F. A. A.

25 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




