Le journaliste Mohamed Alidou a tiré sa révérence

Le premier directeur de la radio ‘’Banigansé FM’’ de Banikoara n’est plus. Mohamed Alidou a tiré sa révérence mercredi 08 mars 2023.

Deuil au sein de la presse béninoise. Mohamed Alidou, directeur de la radio ‘’Banigansé FM’’ est mort mardi 08 mars 2023 des suites d’une maladie. Il fut journaliste de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB).

Mohamed Alidou durant sa carrière, a inspiré de nombreux jeunes.

A travers son Ong APEM, il a facilité l’insertion et la réinsertion de nombreux jeunes dans les départements du Borgou et de l’Alibori.

Le journaliste décédé est un membre actif du parti Bloc Républicain dans la commune de Segbana.

